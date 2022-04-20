Başkan Erdoğan: Spordaki başarılarımız tesadüf değildir
Başkan Erdoğan, Sporun Yıldızları İftar Programı'nda konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Ülkemizin sporda başarı grafiği sürekli yükseliyor. Sporcularımız uluslararası yarışmalardan artık boş dönmüyor. Bugün sporcularımız saygı duyulan ve çekinilen bir rakip olma seviyesine ulaşmışlardır.
Olimpiyatlarda tarihimizin en yüksek katılım fırsatını elde ettik. 28 madalya kazanarak milletimizin gurur kaynağı oldular.
Spordaki başarılarımız tesadüf değildir. Kaynakların verimli kullanımı, ihtiyaçların doğru tespiti başarıyı ortaya çıkaran temel bileşenlerdir.
Önümüzdeki yıllarda madalya sayımızı artıracağımızdan eminim. Tüm imkanlarımızla sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.
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