Başkan Erdoğan'dan elektrik faturalarıyla ilgili müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

"KABİNEDE GÖREV DEĞİŞİMİ DE BİR BAYRAK YARIŞIDIR"

Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz doğaldır. Kabinede görev değişimi de bir bayrak yarışıdır. Bundan sonra da gerektiğinde değişimler yapabiliriz.

Türkiye son yılların bereketli ama bununla birlikte en zahmetli kışını geçiriyor.

TARIMSAL DESTEKLEME BÜTÇESİ 29 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini çiftçilerimizle paylaşmak istiyorum.

"SANAYİ KURULUŞLARINA UYGULANAN KISMİ ENERJİ KESİNTİSİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTTIK"



İran ile aramızdaki doğalgaz arzında azalma ortaya çıkmıştı. Azerbaycan hattından aldığımız doğalgaz miktarını artırdık. Her seviyede girişimde bulunarak arızanın giderilmesi anlamında İran ile mutabık kaldık. Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz.

ELEKTRİK FATURALARINDA AYLIK TÜKETİM 210 KİLOVATA ÇIKARILDI



Uzunca bir süre doğalgazda yüzde 75, elektrik faturalarında yüzde 50 sübvansiyon uyguladık. Yılbaşı itibarıyla enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının 2 kat hatta 3 kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlemesi talimatını verdik. Bu çerçevede en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Şubat ayından sarf edilecek elektriğin faturası vatandaşlarımızın lehine yapılacak bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir.

"BU YILIN İLK ENGELLİ MEMUR ATAMASINI 8 ŞUBAT'TA YAPACAĞIZ"

2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız. Engellilere yönelik bu yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacağız.

"YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARIMIZIN SAYISINI 20'YE ÇIKARIYORUZ"

Yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı 8'e çıakrıyoruz. Yangın riskine karşı yapay zeka kullanan sistemi hayata geçireceğiz. Yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye çıkarıyoruz.

"YÜKSEK ENFLASYONDAN MİLLETİMİZİ KORUYACAK ADIMLARI BİRER BİRER ATIYORUZ"

Kur dalgalanmasının önüne geçtik. Yüksek enflasyondan milletimizi koruyacak adımları birer birer atıyoruz. Enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vaadimizi yerine getireceğiz.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

-Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz doğaldır. Kabinede görev değişimi de bir bayrak yarışıdır. Bundan sonra da gerektiğinde değişimler yapabiliriz.

-Türkiye son yılların bereketli ama bununla birlikte en zahmetli kışını geçiriyor.

-2022 tarımsal destekleme ödemesini 29 milyar liraya çıkardık.

-İran ile aramızdaki doğalgaz arzında azalma ortaya çıkmıştı. Azerbaycan hattından aldığımız doğalgaz miktarını artırdık. Her seviyede girişimde bulunarak arızanın giderilmesi anlamında İran ile mutabık kaldık.

-Elektrikte aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.