VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu: Kemer takma oranını yüzde 50'den 85'lere çıkardık
DSÖ'den 'insülin' açıklaması: Tip 2 diyabetlilerin yarısı erişemiyor
Belarus-Polonya sınırında binlerce göçmen çaresizce bekliyor
Başkan Erdoğan: Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır
Bakan Varank: Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
AK Parti'den asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması
Binali Yıldırım'a yeni görev
Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız
Roketler arka arkaya ateşlendi
Lukaşenko tehdit etti: Gazınızı keserim
Çiftçiye destek ödemesi başladı
Öğretmenlere müjde: 24-30 Kasım döneminde YHT yüzde 50 indirimli olacak
"Türkiye gibisini bulmak çok zor"
Fransız siyasetçiden insanlık dışı cevap!
Türk Konseyi Genel Sekreterliği binası açıldı
Türkiye'yi köşeye sıkıştırma hamleleri
Malatya'da korkutan deprem!
Borsa İstanbul Katılım Endeksleri Hesaplamaya Başlıyor
Kandil'den CHP ve İYİ Parti'ye 'sokak' çağrısı!
TOGG'dan yeni model açıklaması
Çin F-35 maketlerini vuruyor
Başkan Erdoğan'ın sözleri gündem oldu!
Rusya'nın kabusu gerçeğe dönüştü!
Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması
12 Kasım 2021 Cuma 17:29:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 17:39:00

Başkan Erdoğan: Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır

ABONE OL

Recep tayyip Erdoğan, "Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz" dedi.

Başkan Recep tayyip Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin ardından basın toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır. Bugünkü zirvemizi ülkemiz tarihinde önemli bir yeri olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda eski adıyla Yassıada'da gerçekleştirdik. Bir dönem acıyla yasla milletimizin hafızasına kazınmış hukuksuzluklarla anılan Yassıada, ki milletimiz burayı Yaslıada olarak da andı.

Hafta başında Karabağ topraklarının azadlığının birinci yıl dönümünü idrak ettik. Cumhurbaşkanı Aliyev başta olmak üzere Azerbaycan'daki tüm kardeşlerimi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Azerbaycan'ın kazandığı zafer Türk dünyasının tamamını gururlandırmıştır.

Zirve toplantımızda bu destana liderlik eden İlham kardeşime Türk Dünyası Ali Nişanı'nı takdim ettik.

Türk Devletleri Teşkilatı olarak gözlemci üyemiz Macaristan ile birlikte koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz mücadele bir diğer başarı hikayesidir. Bugün kabul ettiğimiz İstanbul Bildirisi ile siyasi dayanışmamızı ve ekonomik işbirliğimizi daha da geliştirme yönündeki kararlılığımızı teyit ettik.

İslam düşmanlığı ile mücadelede kararlılığımızı bir kez daha kayda geçirdik.

Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır.

Teşkilatımızın Sekretaryası için tahsis ettiğimiz tarihi Arif Paşa Konağı'nın resmi açılışını bugün ülkelerimizin bayraklarını göndere çekerek yaptık.

Barış ve istikrara katkı yapan, küresel meselelerin çözümünde öncü rol oynayan bir Türk dünyası hedefliyoruz.

Dönem başkanlığımız boyunca Yeşil Kalkınma hedeflerine öncelik vereceğiz.

Aksakalımız olarak da Binali Yıldırım beye teklif ettik kabul gördü. Türkiye'nin Aksakalı olarak buradaki görevini sürdürecek.

Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni de kabul ettik.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler : başkan erdoğan konsey zirve
‘Kuruluş Osman'a Alman oyuncu

‘Kuruluş Osman'a Alman oyuncu
Dava sonuçlandı çekimler başlıyor Neşet Ertaş'ın hayatı film olacak

Dava sonuçlandı çekimler başlıyor Neşet Ertaş'ın hayatı film olacak
İsim zaferi

İsim zaferi
Ayrılık haberlerine fotoğraflı yalanlama

Ayrılık haberlerine fotoğraflı yalanlama
‘Estetik' isyanı

‘Estetik' isyanı
Komedinin doğaçlama ikilisi

Komedinin doğaçlama ikilisi
Yeni tekli heyecanı

Yeni tekli heyecanı
Aşka geldi

Aşka geldi
İçimde yaşayan bir çocuk var

İçimde yaşayan bir çocuk var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER