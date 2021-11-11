VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kazakistan-Türkiye askeri iş birliği
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Türk Konseyi Sekizinci Zirvesi'ne ilişkin açıklama
Türkiye'de 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi
Baykar'ın insansız savaş uçağına Ukrayna motoru güç verecek
Başkan Erdoğan: Yatırımcılara gereken her desteği vereceğiz
Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı
Ali Koç: Pereira'nın arkasındayız
Minik Müslüme'den dünden beri haber alınamıyor
Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Samuray kılıcı ile katledilmişti... Son yolculuğuna uğurlandı
Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı kapılarını açtı
Aeroflot'a yaptırım iddialarına Kremlin'den tepki
Avrupa Birliği kendisi açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı
Türkiye'nin benzinli ve dizel araçlara veda edeceği tarih belli oldu
Başkan Erdoğan: 81 ile 81 millet ormanı yapılacak
MEB'den açıklama geldi... Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
Rus savaş uçakları çocukları hedef aldı
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Bir hayalimizin daha gerçeğe dönmesi için geri sayım başladı
Lütfü Türkkan disipline sevk edilecek mi?
Son dakika haberi: Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
F-35, Su-35 derken gözler ona çevrildi!
Sezgin Tanrıkulu polis katilini böyle savunmuş
Körfez'le stratejik iş birliği
Yunan'dan Türkiye'ye alçak tehdit!
11 Kasım 2021 Perşembe 18:58:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 20:10:00

Başkan Erdoğan: Macar yatırımcılara gereken her desteği vereceğiz

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak biz de Macar yatırımcılara gereken her desteği vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. Mevcut rakamlar ticaret hacmimizin yıl sonu itibarıyla bizde 3 milyar dolar gibi gözükse de değerli dostum 4 milyar dolar diyor. Biz de 'gökten ne yağar ki yer kabul etmez diyoruz' ve bununla beraber yola devam edip ilk etapta ikili ticaretimizde inşallah 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda atabileceğimiz ortak adımları bugün sayın Başbakanla ayrıntılı bir şekilde mütalaa ettik.

Yatırımcılarımızın Macaristan'a olan ilgisinin artmasından memnuniyet duyuyoruz. 500 civarında firmamızın faaliyet gösterdiği Macaristan'da yaklaşık 700 milyon dolarlık Türk ekonomik varlığı bulunuyor. Bu rakamın devam eden ve planlanan yatırımlarla 3 milyar dolar düzeyine çıkmasını bekliyoruz.

"SAVUNMA SANAYİİNDE BÜYÜK İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİNE SAHİBİZ"

Değerli dostumun ve Macar makamlarının da desteğiyle inşallah bu hedeflerimizin de üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Türkiye olarak biz de Macar yatırımcılara gereken her desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bütünüyle iş çevrelerimiz, üçüncü ülkelerde iş birliklerini artırıyor. Türk ve Macar girişimcilerin, Afrika kıtasındaki ortak yatırımlarını takdirle karşılıyoruz. NATO müttefikleri olarak savunma sanayiinde büyük işbirliği potansiyeline sahibiz.

"2024 YILINI TÜRKİYE-MACARİSTAN KÜLTÜR YILI OLARAK KUTLAYACAĞIZ"

Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız. Bu kapsamda gerçekleştireceğimiz etkinlikler, ortak tarih ve kültürümüzün tanıtılmasına vesile olacaktır. Konsey toplantımız 2016 yılında Macaristan'da yakalanan 101 parça tarihi eserin bugün Türkiye'ye yeniden kavuşmasına da vesile oldu. Bundan ötürü sayın Başbakanın şahsında tüm Macar makamlarına gösterdikleri hassasiyet ve yürüttükleri yakın işbirliği için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu adım kültür varlığı kaçakçılığını önlemekte istekli ve kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

Macar dostlarımız tarafından sergilenen bu işbirliğinin başka ülkelere de örnek olmasını temenni ediyorum.

"TÜRK KONSEYİ ZİRVESİ'NE SAYIN ORBAN DA İŞTİRAK EDECEK"

Yarın İstanbul'da ev sahipliği yapacağım Türk Konseyi Zirvesi'ne sayın Orban da iştirak edecek. Malum Macaristan, 2018 yılından bu yana Türk Konseyi'nin gözlemci üyesidir. Konseyimizin Avrupa'daki temsilcilik ofisine ev sahipliği yapmaktadır. Stratejik ortağımız Macaristan'la Türk Konseyi'nin yanı sıra, diğer bölgesel ve uluslararası platformlarda yürüttüğümüz işbirliği ve dayanışmayı daha ileri noktalara taşımakta kararlıyız.

"YARINKİ TOPLANTIYA MİLLETÇE ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Yarınki Konsey toplantısı, özellikle ilk defa bir uluslararası toplantıyı malum tarihi itibarıyla bizim için yaslı ada olan şimdi ise adını Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak koyduğumuz ve A'dan Z'ye yenilediğimiz bu güzel adamızda inşallah ilk toplantımızı yapacağız. Bu bakımdan yarınki toplantıya milletçe çok büyük önem veriyoruz. Hele hele bunu bu Konsey toplantısıyla başlatmayı da bizler iftihar vesilesi olarak görüyoruz.

"ÜYELİK SÜRECİMİZE VERDİKLERİ GÜÇLÜ DESTEĞİ HER ZAMAN ANACAĞIM"

Stratejik ortağımız Macaristan'la buna başlayışımız, bize ayrı bir güç katmaktadır. Bu vesileyle Türkiye-AB ilişkilerinin önemini, özellikle bize her an gerekli desteği veren sayın Orban'a, Macaristan'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Üyelik sürecimize verdikleri güçlü desteği her zaman anacağım, anmaya devam edeceğim. Görüşlerimizin birlik içinde anlaşılması konusunda sağladıkları katkıların güçlenerek sürmesini temenni ediyorum.

Etiketler : başkan erdoğan maceristan viktor
Programını astrolojiyle belirliyor

Programını astrolojiyle belirliyor
Sürpriz buluşma

Sürpriz buluşma
Dava sonuçlandı çekimler başlıyor Neşet Ertaş'ın hayatı film olacak

Dava sonuçlandı çekimler başlıyor Neşet Ertaş'ın hayatı film olacak
Yuvayı dişi kuş yapar

Yuvayı dişi kuş yapar
Özülkü'ye şarkı sitemi

Özülkü'ye şarkı sitemi
Pedro kızını yine göremedi

Pedro kızını yine göremedi
Boynuz kulağı geçer

Boynuz kulağı geçer
Yeni tekli heyecanı

Yeni tekli heyecanı
Komedinin doğaçlama ikilisi

Komedinin doğaçlama ikilisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER