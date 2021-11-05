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05 Kasım 2021 Cuma 20:37:00 - Güncelleme:05 Kasım 2021 Cuma 20:52:00

Başkan Erdoğan: Artık çocuklara 'hayır' demeyi başaramıyoruz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Danışmanlık Merkezi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Anne-babalar kolaycılığa kaçarak çocukları içerik bağımlısı yapabiliyorlar. İnternet bağlantısı bulunan cihazlarda zararlı içerikleri kontrol etme şansına çoğunlukla sahip değiliz. Artık çocuklara 'hayır' demeyi başaramıyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni"nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Bağımlılıkla mücadeleyi son nefesimize kadar sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan; "Bu (bağımlılıklarla) mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar detaylar:

Yeşilay'ın genişleyen hizmet alanını takdir ederek izliyoruz.

Her işimiz gibi bağımlılıkla mücadeleyi de insan merkezli yürütüyoruz.

Daima Yeşilay'ın yanında oldum olmayı da sürdüreceğim.

İçki, madde ve kumar bağımlılığı tüm kötülüklerin anasıdır.

Teknoloji bağımlılığı gerçek olmayan bir dünyaya hapseder.

Bağımlılık yapan kötü alışkanlıkların ideoloji ya da inançla ilgisi yoktur.

Teknoloji tabanlı yeni bağımlılık türleriyle mücadele Yeşilay'ın sorumluluk alanına girmektedir.

Anne-babalar kolaycılığa kaçarak çocukları içerik bağımlısı yapabiliyorlar. İnternet bağlantısı bulunan cihazlarda zararlı içerikleri kontrol etme şansına çoğunlukla sahip değiliz. Artık çocuklara 'hayır' demeyi başaramıyoruz.

İnternette çocukların karşısına çıkan zararlı içerikleri engellememiz çok zor.

Evde örnek olmadığımız, okuldaki gelişmesini takip etmediğimiz çocukları özgür değil başıboş bırakmış oluruz.

Ayrıntılar geliyor....

Etiketler : başkan erdoğan yeşilay danışmanlık merkezi açılış töreni
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