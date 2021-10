Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle;



Milletimizin binlerce yıllık serencamının son bin yılını bu coğrafyada, son bir asrını da Cumhuriyetle birlikte yaşadık. Hiç şüphesiz Cumhuriyetle yeniden ayağa kalkan, kendine yeni bir ufuk çizen, yeni bir güç devşiren milletimizin en önemli kazanımı bu dönemde milli iradenin üstünlüğünü tesis etmiş olmasıdır.

AK Parti olarak kendi 20 yıllık tarihimizde hep millet iradesini her alanda egemen kılma mücadelesiyle geçmiştir. Cumhuriyeti esareti asla kabul etmeyen bağımsızlık ruhu olarak gördüğümüz için en önemli vizyonumuzu onun 100'üncü yılı olan 2023'e adadık. Bizim kadim medeniyetimizde ne sömürmek ne sömürüye boyun eğmek vardır. Her kesimin, her kültürün, her inancın kendini ifade edebildiği bir medeniyet inşası için çalıştık, çabaladık. Dünden bugüne kazandığımız zaferlerin her boyutunda geleceği inşa eden nesillerin yetiştirilmesi başta olmak üzere, kadınların emeğini, kararlılığını, katkısını görüyoruz. Engin birikimi ve feraseti ile cihan devleti Osmanlı'nın kuruluşuna ışık tutan Hayme Ana'dan, bebeğini beşikte bırakıp cepheye koşan Nene Hatun'a kadar bu izleri kesintisiz takip etmek mümkündür.

Milli Mücadelenin kahraman kadınları bile tek başına bu gurur tablosunu ebedi kılmaya yeter. Düşmana karşı yürüttüğü mücadeleyle destanlar yazan Şerife Bacı'yı, işgale karşı milletimizi harekete geçiren Halide Onbaşı'yı, gazilikle şereflenen Halime Çavuş'u, Nezahat Onbaşı'yı, Gördesli Makbule'yi, şehit Tayyar Rahmiye'yi asla unutmadık, unutmayız, unutmayacağız.

Aynı şekilde 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere karşı dik duran hainlere sokakları dar eden kahraman kadınlarımızı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık, çıkarmayacağız. Bu toprağın vefakar kadınları her zaman kendilerini göstermişlerdir. izim bağımsızlık hikayemizin kahramanları zorlukları karşısında yılmayan, beklenmeyeni gerçekleştiren asil milletimizdir. Hayatın her alanında kadınlarımıızın gösterdiği başarılar ile gurur duyuyoruz. Kadınlarla büyük Türkiye yolunda şiarıyla, yüreği vatan sevgisi ile çarpan annelerimizle, mühendis, sporcu kızlarımızla, geleceğe izler bırakacağız. Kadını erkeği ile 84 milyon omuz omuza büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız.

Kadın yoksa insan da yoktur. Neşet Ertaş'ın da dediği gibi kadın insandır erkek insanoğlu. Kadınları dışlayan bir toplum potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Kadınların yaşadığı zorlukların hepsi insan olarak bizim eserimizdir. Madem sorunu biz çıkardık, çözümü de kendi içimizde arayacağız.

Ayrıntılar geliyor...