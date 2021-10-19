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19 Ekim 2021 Salı 18:07:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 18:54:00

Başkan Erdoğan: 3 ülkeye aşı bağışında bulunacağız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile ortak basın açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan; "Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile heyetler arası toplantısında yaptığı konuşmada, "Togo'nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır." dedi.

Başkan Erdoğan "Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"TOGO'NUN FETÖ İLE MÜCADELEDE VERDİĞİ DESTEK TAKDİRE ŞAYANDIR"

Togo'nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır. FETÖ ile mücadeledeki kararlılıklarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum.

"3 ÜLKEYE AŞI BAĞIŞINDA BULUNACAĞIZ"

Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız.

Afrika'ya ziyaretlerimiz o kadar yoğun oldu ki, 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretler daha da artacak. Çok kısa bir zaman içinde Afrika'da 4 ülkeye daha ziyaret gerçekleştireceğiz.

Biz bu dost ve kardeş ülkelerin FETÖ belasından temizlenmesini istiyoruz. Onların da bunu istediğini biliyoruz. Bu bağlamda her türlü desteği vereceğiz.

"HER DAİM TOGO'NUN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Togo ile savunma sanayiinde beraber atabileceğimiz adımlarımız var. Tarımda beraber atabileceğimiz adımlarımız var. Terörün bu bölgeye sızmaması için de askeri güvenlik iş birliği alanında adımlar atabiliriz. Her daim Togo'nun yanında yer almaya devam edeceğiz.

Etiketler : başkan erdoğan togo cumhurbaşkanı ortak basın toplantı
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