Başkan Erdoğan: Salgında en çok büyüyen ikinci ülke olduk!

Başkan Erdoğan: Salgında G20 ülkesi havlu atarken, biz en çok büyüyen ikinci ülke olduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İkili ticaretimizi 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık"

Türkiye-Angola ilişkilerinin hak ettiği seviyeye gelmesine büyük önem veriyoruz. Angola ile görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkileri ele adlık. İkili ticaretimizi 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık. Ülkemizin güçlü sağlık altyapısından istifade eden Afrikalı misafirlerimizin sayısı ciddi şekilde arttı.

G-20 üyesi Türkiye ile Afrika'nın yükselen yıldızı Angola'nın ilişkilerini geliştirmekte geç kalması üzücü. Karşılıklı ziyaretlerle tarihi bir adım attık. Sayın başkana Angola'da kaliteli ve nitelikli hastaneler, üniversiteler yapabiliriz, iş adamlarımız bunları yapmaya muktedirdir dedim.

İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz. İHA teknolojilerinde dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasındayız.