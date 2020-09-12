Başkan Erdoğan'dan kendisini hedef alan Macron'a tepki: Senin süren az kaldı gidicisin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı’nda gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kendisine yönelik eleştirel sözlerine yanıt verdi.



Başkan Erdoğan, "Benim Türk halkıyla değil, Erdoğan’la sorunum var" diyen Macron’un sözlerine cevaben, "Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak" ifadelerini kullandı. "Sen tarih de bilmiyorsun. Fransa tarihini bilmiyorsun. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de bir milyon insanı öldüren sizsiniz, Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz" diyen Erdoğan, Fransa'nın Türkiye'ye insanlık dersi veremeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yle son zamanlarda gerilim yaşayan Yunanistan’ı da sert biçimde uyardı.

Erdoğan, Atina’ya seslenerek, "Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin, hepten yalnız kalırsınız. (...) Gerektiğinde her türlü mücadeleye girebilen bir Türkiye var artık" söyleminde bulundu.



Başkan Erdoğan, kendisini hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "Senin süren az kaldı gidicisin" dedi.



Başkan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda katılımcılara hitap etti.

AK Parti'ye yeni katılanlara "hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Geleceğe emin adımlarla yürürken, bu güzel program vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Esasen bu programı, 100 bin yeni üyemizin tamamının katılımıyla yapmayı istiyorduk. Ancak salgın şartları sebebiyle bu şekilde sınırlı bir toplantıyla iktifa etmek durumunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, aslında hedeflerinin bu programı İstanbul'un en büyük stadyumlarından birinde yapmak olduğunu ancak salgının bunu engellediğini söyledi.

Salgının engellemesinin yürüyüşlerini durdurmayacağını aktaran Erdoğan, "İşte şu anda bu meydanda hamdolsun, bu coşkulu katılımla adımı attık, yolumuza devam ediyoruz. Gönüller bir olduktan sonra fiziki mesafelerin öneminin kalmadığına inanıyoruz. Bizleri bir araya getiren İl Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimi sunuyor, Rabb'im muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diye dua ediyorum." şeklinde konuştu.

"AK Parti 10,5 milyonu aşkın üyesiyle dünyanın sayılı siyasi hareketlerinden biridir"

Kuruluşundan bugüne İstanbul teşkilatlarında görev alanlara gayretleri, emekleri, sadakatleri için şükranlarını ileten Erdoğan, İstanbul İl Teşkilatının partiye kazandırdığı 100 binin üzerindeki yeni üyeye "Büyük AK Parti ailesine hoş geldiniz" dedi.

Yeni üyelerin partiye kazandırılmasında emeği geçen, katkısı olan tüm teşkilat mensuplarını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"'Üye Sayımız Artıyor, Ailemiz Büyüyor' sloganıyla yürüttüğümüz bu çalışmanın bereketli bir şekilde neticelendiğini görüyoruz. Salgınla mücadele kuralları bizi üye çalışmalarında yeni yöntemler geliştirmeye yöneltti. Her şeyin dijitalleştiği bir devirde siyasetin bunun dışında kalması elbette düşünülemez. Biz de üye başvurularını internet üzerinden alacak bir sistem kurduk. Yeni üyelerimizden 11 binin ön başvurularını 'akuyelikistanbul.org' internet sitesi aracılığıyla aldık. Buradan başvuran vatandaşlarımızı bizzat evlerinde ziyaret ederek, üye kayıtlarını kesinleştirdik. Yeni üye seferberliğinin parti teşkilatlarımıza farklı bir dinamizm, yepyeni bir heyecan kazandırdığını görüyoruz. Salgın sebebiyle yüz yüze iletişimin zorlaştığı, dünyanın birçok ülkesinde hayatın neredeyse durma noktasına geldiği bir dönemde İstanbul Teşkilatımızın bu kampanyası çok da değerlidir, anlamlıdır. Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üyeler kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz. Hamdolsun bugün AK Parti 10,5 milyonu aşkın üyesiyle bırakın Türkiye'yi, dünyanın sayılı siyasi hareketlerinden biridir."

"ÇOK CEPHEDE ÇETİN BİR MÜCADELE VERİYORUZ"

Erdoğan, "Türkiye olarak aynı anda birden çok cephede çetin bir mücadele veriyoruz, içeride, sınır ötesinde, ötenin ötesinde de veriyoruz. Ülkemizi terörle baskıyla ekonomik tetikçileriyle hedef alanların amacı bizi onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçirmektir." ifadelerini kullandı.

"MACRON SENİN ZATEN SÜREN AZ KALDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Macron senin zaten süren az kaldı. Gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde, bak tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren demiştim ve Türkiye'ye tarih dersi verme. Biz sizi Cezayir'den tanırız. Bir milyon Cezayirliyi siz öldürdünüz, 800 bin Ruandalıyı siz öldürdünüz. Biz sizi Libya'dan tanırız. Yüz binlerce Libyalıyı siz öldürdünüz." dedi.

Erdoğan, "Öyle bir süreçten geçiyoruz ki doğru adımlar atarsak ülkemizin önünde yepyeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Bugün geldiğimiz noktada AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderi bütünleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Bu gayreti bu çalışmayı ortaya koyan başta il başkanım İl Yönetim Kurulu üyelerim, arkadaşlarım, hepinizi bu anlamlı gecede, bu 12 Eylül’ün akşamında en kalbi duygularla özellikle selamlıyorum. AK Parti’ye yeni katılanlara hoşgeldiniz diyorum. Bu akşamla geleceğe emin adımlarla yürürken, bu güzel program vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Esasen bu programı 100 bin yeni üyemizin tamamıyla yapmayı istiyorduk. Ancak salgın şartları sebebiyle bu şekilde sınırlı bir toplantıyla yapmak durumunda kaldık. Hedefimiz aslında İstanbul’un en büyük stadyumlarından birinde bu programı yapmaktı fakat salgın bunu ne yazık ki engelledi. Ama salgının engellemesi yürüyüşümüzü durdurmaz. Şu anda bu meydanda hamd olsun, bu coşkulu katılımla adımı attık, yolumuza devam ediyoruz. Gönüller bir olduktan sonra fiziki mesafenin öneminin kalmadığına inanıyoruz. Bizleri bir araya getiren İl Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kuruluşundan bugüne İstanbul teşkilatlarımızda görev alan tüm kardeşlerimize gayretleri, sadakatleri için şükranlarımı sunuyorum. İstanbul Teşkilatımızın partimize kazandırdığı 100 binin üzerinde yeni üyemize büyük AK Parti ailesine hoşgeldiniz diyorum. Yeni üyelerin partimize kazandırılmasında emeği geçen, katkısı olan tüm teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum.

“AK PARTİ DÜNYANIN SAYILI SİYASİ HAREKETLERİNDEN BİRİDİR”

Her şeyin dijitalleştiği bir devirde, siyasetin bunun dışında kalması elbette düşünülemez. Biz de üye başvurularını internet üzerinden alacak bir sistem kurduk. Yeni üyelerimizden on bir bini yeni başvuruları akuyelikistanbul.org sitesi aracılığıyla aldık. Buradan başvuran vatandaşlarımız evlerinde ziyaret ederek üye kayıtlarını kesinleştirdik. Yeni üyelerimizin partimize yepyeni bir heyecan kazandırdığını düşünüyoruz. Salgın sebebiyle hayatın neresinde durma noktasına geldiği bir dönemde İstanbul teşkilatımızın bu kampanyası çok daha değerlidir. Bugün, AK Parti 10.5 milyonu aşkın üyesiyle dünyanın sayılı siyasi hareketlerinden biridir. Ülkemizin tüm renklerini kucaklayan, bütün farklılıklarını kuşatan bu hareket, bu dava Türkiye’nin en geniş ailesidir. Biz sadece üye sayısına göre değil, aynı zamanda temsil kabiliyeti bakımından da açık ara birinci partiyiz. AK Parti’nin güçlü kalması Türkiye’nin birlik, bütünlük ve selameti açısından hayati öneme sahiptir. Bu hareket ne kadar güçlenirse Türkiye’nin kalkınma gayretleri de o derece hızlı neticeye ulaşır. AK Parti ne kadar geniş bir kitleye ulaşırsa milletimizin kardeşliği de o derece kuvvetlenir. AK Parti özellikle genç kuşaklarla kadrosunu ne kadar tahkim ederse Türkiye’nin geleceği o derece aydınlık olacaktır. Üye çalışmalarını yürütürken yapılan her yeni kaydın partimizle birlikte ülkemizi de güçlendirdiğini de asla aklımızdan çıkarmayacağız. Küçük olsun benim olsun değil, büyük olsun bizim olsun vizyonuyla hareket edeceğiz. 83 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalışacağız. Yeni isimler, yeni yüzleri yeni hizmet elleriyle kadrolarımızı tahkim ederken kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Altını çizerek söylemek istiyorum: AK Parti, milletin partisidir. 83 milyonun tamamının partisidir.

“AK PARTİ 83 MİLYONUN PARTİSİDİR”

AK Parti özellikle genç kuşaklarla kadrosunu ne kadar tahkim ederse Türkiye’nin geleceği o derece aydınlık olacaktır. Üye çalışmalarını yürütürken yapılan her yeni kaydın partimizle birlikte ülkemizi de güçlendirdiğini de asla aklımızdan çıkarmayacağız. Küçük olsun benim olsun değil, büyük olsun bizim olsun vizyonuyla hareket edeceğiz. 83 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalışacağız. Yeni isimler, yeni yüzleri yeni hizmet elleriyle kadrolarımızı tahkim ederken kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Altını çizerek söylemek istiyorum: AK Parti, milletin partisidir. 83 milyonun tamamının partisidir. Bu partiyi kuran da 18 yıl boyunca iktidarda tutan da milletimizin bizatihi kendisidir. Bizim kimseyi dışlamaya, ötekileştirmeye, inancından, fikrinden, hayat tarzından ötürü hor, hakir görmeye hakkımız yoktur. Önce millet, önce memleket diyen herkese elimizi uzatmak durumundayız. Bugüne kadar uzattık, uzattığımız için de Allah’a hamd olsun güçlüyüz. Terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, her türlü görüşe yer vardır. Partimizin güçlenmesine katkı sağlayacak her türlü eleştiriye kapımız sonuna kadar açıktır. Farklı fikirlere daima açık olduk. İnşallah bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Şu an çalışmaları devam eden 7. Büyük Kongre’mizi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Salgın sebebiyle miletimizin farklı kesimleriyle irtibatımızın kopmasına asla izin vermiyoruz. Fikirlerini alıyor, gönüllerini kazanmaya çalışıyoruz. Bu sürecin sonunda AK Parti çok daha güçlenmiş bir şekilde yoluna devam edecek inşallah. Türkiye olarak aynı anda bir cephede çetin bir mücadele veriyoruz. İçeride, sınır ötesinde, ötenin ötesinde de mücadele veriyoruz.