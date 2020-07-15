Başkan Erdoğan: Milletimiz 15 Temmuz'da tarihe altın harflerle geçecek bir zafer kazandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen şehit aileleri ile yemekte bir araya geldi.

15 Temmuz yıldönümünü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen anma programında Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "O gece milletimiz 83 milyon yekvücut olarak tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazandı." dedi.

Erdoğan, "O gece milletimiz 83 milyon yekvücut olarak tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazandı. 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmesinin gerisinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesi vardır." dedi.

"36 ÜLKEDE FİTNE YUVALARININ KAPANMASINI SAĞLADIK"

FETÖ ile mücadelenin sürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi, yurt dışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik. Örgüte ait 18 ülkedeki 214 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini, 36 ülkede de bu fitne yuvalarının kapatılmasını sağladık. Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"Nakdi destek uygulaması devam edecek"

BAŞKAN ERDOĞAN, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, salgın döneminde toplumun her kesimi gibi 15 Temmuz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi de desteklemek amacıyla vakfımız kaynaklarıyla aylık biner lira nakdi destek uygulaması başlatmıştır. Bu uygulamayı, vakfın kaynakları el verdiği ölçüde devam ettirmeyi kararlaştırdık."

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şehitlerimizin yetimleri ve öksüzleri milletimize emanettir. 15 Temmuz gecesi milletimiz 83 milyon yek vücut olarak asla unutulmayacak bir zafer kazandı.

Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar artık bu milletin de canından bir parçadır.

Özellikle yetim ve öksüzleri de yine milletimize emanettir. Milletçe bu emanetlere sahip çıkacak, gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız.

Milletlerin tarihlerinde merhum Cengiz Aytmatov'un o veciz ifadesi ile 'Bir günü bir asra bedel' anlar olur. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin tarihinde işte böyle bir andır. O gece milletimiz kadını erkeği, genci yaşlısıyla tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazanmıştır.

FETÖ'cü hainlerin kurşunları karşısında istikbaline sahip çıkan milletimiz, topyekün bir işgal tehdidini de bertaraf etmiştir.

FETÖ'ye karşı 15 Temmuz'un ardından çok daha etkili ve kararlı tedbirler aldık.

15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin DEAŞ, PKK, YPG'ye kadar tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmesinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesi vardır.

15 Temmuz demokrasimize güç katmanın yanı sıra, ülkemizin terörle mücadelesinde de bir milat olmuştur.

Doğu Akdeniz'de attığımız adımlarla haklılığımızı ortaya koyduk.

Türkiye bugün milli güvenliğine yönelik tehditleri, kendi imkanlarıyla kaynağında yok edecek güç ve kabiliyete ulaşmış bir ülkedir.

"FETÖ'CÜLERE DÜNYAYI DAR EDİYORUZ "

251 vatandaşımızı katleden FETÖ'cü alçaklardan da işlediği cinayetlerin hesabını hukuk önünde soruyoruz.

Elimizdeki tüm diplomatik, siyasi, adli ve istihbari kaynakları seferber ederek FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz.

Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi yurtdışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik.

Dost ve kardeş ülkeler örgüte karşı aldıkları önlemleri giderek artırıyor.

FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğunu kabul eden devletlerin sayısı günden güne yükseliyor.

Şehitlik ve gazilik her türlü siyasi hesabın üstündedir.

15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşıp, tankların arasından kaçarak, kendi belediye başkanlarının evinde sığınanların, kendi ikballeri uğruna her mesele gibi bunu da istismar etmeye çalıştıklarını görüyoruz.

Safsatalarla şehit yakınları ve gazilerimizin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar.

Devletimiz her türlü sıkıntısında şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındadır.

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