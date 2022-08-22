Başkan Erdoğan: Komşularımıza sırtımızı dönemeyiz

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İnşallah bu öğrencilerimiz hem kendi toplumlarına hizmet edecek hem de münasebetlerinin gelişmesinde katkılar sağlayacaktır.

Kendilerine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Kuruluş tarihi 2016 olan jandarma sahil güvenlik akademimizden 33'ü uluslararası öğrenci olmak üzere toplam 23 bin 546 evladımızı mezun ettik.

Bugün mezuniyet sevinci yaşayan her öğrencimiz tıpkı selefleri gibi Türkiye'nin en gözde eğitim kurumlarından birinde eğitim aldılar.

Jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımızın gelecekteki komutanlarını yetiştiren bu akademide özellikle alınan eğitimi son derece önemsiyorum. Buradaki gençlerimizin en nitelikli şekilde yetişmesini, milletimizin huzuru yanında vatanımızın bekası açısından da hayati ehemmiyette görüyorum.

Türkiye, 3 kıtanın kesişme noktasında yer alan, stratejik önemi fevkelade yüksek bir coğrafi konuma sahiptir. Asya'dan Afrika'ya, Kafkasya'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir bölgede yaşanan her olay bizi doğrudan etkilemektedir.

Afganistan'da 40 yıldır devam eden iç karışıklıkların, Libya'daki kardeş kavgasının, Suriye'de 11 yıldır devam eden zulüm ve saldırıların, Afrika'da her yıl 100 binlerce cana mal olan açlık ve fakirliğin menfi yansımalarını en fazla hisseden ülke hiç şüphesiz ülkemiz, vatanımız, Türkiye'dir.

Komşularımıza ateş düşmüşse kapılarımızı kapatıp ''bana ne'' diyemeyiz.

Bu bölgenin tüm halkları birbirlerinin kardeşleridir.

Yunanistan'a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde, hala savunma sanayisi atılımlarımızı eleştiren varsa, stratejik öngörüsünü kaybetmiş demektir.

Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Tam tersine, her ülkeyle, toplumla mümkün olan en iyi, en ileri, en samimi ilişkiyi kurmak istiyoruz.

''TERÖR ÖRGÜTÜNE EN AĞIR DARBELERİ İNDİRİYORUZ''

Amacımız, yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde bir 'barış ve iş birliği kuşağı' tesis etmektir.

Türkiye'nin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız terör korkusu hissetmeden aileleriyle birlikte piknik yapmanın huzurunu yaşıyor.

Türkiye sadece terörle mücadele değil suç örgütleri ve düzensiz göçle mücadelesinde başarı çıtasını sürekli yukarı taşıyor

Sahil Güvenlik Teşkilatımızca yakalanan düzensiz göçmen sayısı 245 bine ulaştı. Jandarma, düzensiz göçle ve insan kaçakçılarıyla mücadelesini sürdürüyor.

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