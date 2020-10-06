Başkan Erdoğan: Türkiye, Kıbrıs Türklerini yalnız bırakmayacaktır
KKTC'ye su verme töreninde Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada Türkiye'nin Kıbrıs Türkleri'nin yanında olacağını kaydetti.
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile birlikte KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'nde konuşuyor. Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını belirten Erdoğan, "Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir." dedi.
Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile birlikte KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'nde konuşuyor
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bizim için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu var. Birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması, ikincisi de Kıbrıs Türk halkının Ada'nın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir.
TÜRKİYE KIBRIS TÜRKLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYACAK
Kıbrıs Rum Kesimi'nin derdi kurdukları sahte devlette Kıbrıs Türklerini azınlık haline getirmektir Kıbrıs Türkü buna asla razı olmayacaktır Türkiye Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır bundan sonra da yalnız bırakmayacaktır.
Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir.
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