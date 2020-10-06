Başkan Erdoğan: Türkiye, Kıbrıs Türklerini yalnız bırakmayacaktır

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile birlikte KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'nde konuşuyor. Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını belirten Erdoğan, "Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir." dedi.

Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile birlikte KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizim için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu var. Birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması, ikincisi de Kıbrıs Türk halkının Ada'nın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir.

TÜRKİYE KIBRIS TÜRKLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYACAK

Kıbrıs Rum Kesimi'nin derdi kurdukları sahte devlette Kıbrıs Türklerini azınlık haline getirmektir Kıbrıs Türkü buna asla razı olmayacaktır Türkiye Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır bundan sonra da yalnız bırakmayacaktır.

Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir.