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15 Kasım 2020 Pazar 22:57:00 - Güncelleme:15 Kasım 2020 Pazar 23:04:00

Başkan Erdoğan KKTC'de Ersin Tatar ile bir araya geldi

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı binasında basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ile Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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