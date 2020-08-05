İstanbul'da önemli görüşme!

05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:32:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:01:00
Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti
Kaynak: AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.
Kabul basına kapalı gerçekleşiyor.
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