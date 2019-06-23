23 Haziran 2019 18:06 | Pazar
Başkan Erdoğan, Kısıklı'dan Vahdettin Köşkü'ne geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.
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