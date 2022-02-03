Başkan Erdoğan, Kırım Tatar Heyeti'ni kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Ukrayna'daki temasları kapsamında Kırım Tatar Heyeti'ni kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki temasları kapsamında Kırım Tatar Heyeti'ni kabul etti.
Boryspil Havalimanı'ndaki kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
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