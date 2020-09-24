Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

24 Eylül 2020 Perşembe 15:47:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 15:59:00
Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefonda görüştü
Kaynak: IHA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.
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