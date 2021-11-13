Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'ne katılan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi.
İki ülkenin heyetlerinin katıldığı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
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