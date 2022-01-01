01 Ocak 2022 Cumartesi 19:30:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 19:30:00
Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla buluştu
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'deki bir kıraathanede vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.
Başkan Erdoğan, Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret ettikten sonra Gümüşdere Mahallesi'ndeki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada çay içerek vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, kıraathane önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
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