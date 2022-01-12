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12 Ocak 2022 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 13:05:00

Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun hayali var, katkıda bulunalım

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Başkan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "bedava elektrik" başta olmak üzere gerçekleştiremeyeceği vaatlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Madem Kılıçdaroğlu'nun böyle bir hayali var" diyerek verdiği talimatı açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, "bedava elektrik" sözüyle ilgili verdiği talimatı anlattı.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son dönemde yaşanan kimi hadiseler, bu ülkenin en büyük sorunu muhalefettir tespitini tekrar tekrar haklı kılıyor. Bir ülkede demokrasilerde muhalefet ne işe yarar? Muhalefetin görevi, milletin sorunlarına ve ülkenin sorunlarına iktidardan daha iyi çözümler bulacak vizyonu ortaya koymak değil midir? Peki CHP'nin bunca yıllık muhalefet döneminde herhangi bir vizyonu ortaya koyduğunu gören var mı? Yok. CHP'nin ülkenin herhangi bir meselesine çözüm sağladığını gören var mı? Yok. Peki ne işe yarar bu CHP? Bunun cevabını CHP'nin başındaki zata bakarak vermek gerekir. CHP'nin başındaki zat, artık zırvalık ötesine geçip hezeyan derecesini alan yalan, iftira ve çarpıtma siyasetiyle milletimizin eğlencesi haline dönüştü. Anlaşılan, ülkede komedyen eksiği var ki CHP'nin başındaki zat orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışıyor.

"MADEM KILIÇDAROĞLU'NUN BÖYLE BİR HAYALİ VAR..."

Ana muhalefet makamı, milleti eğlendirme değil, milletin dertlerine alternatif çözümler bulma yeridir. Madem Kılıçdaroğlu'nun böyle bir derdi yok, kendisi işin eğlencesinde; biz de bu zatın parlak fikirlerini hayata geçirebilmesine biraz katkıda bulunalım. Biliyorsunuz bu zat geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa'ya gidip CHP'ye geçmesi halinde belediyenin çiftçilere elektriği bedava vereceğini söyledi. Bu zat, 2019 seçimlerinde de pek çok yerde belediye başkan adaylarını alarak hiç kimseyi işten çıkarmama, her tarafı metro hattıyla donatma, suyu ucuzlatma, her aileye maddi destek, her çocuğa bedava süt gibi vaatlerle de milletin karşısına çıkmıştı. Madem CHP Genel Başkanı'nın böyle bir hayali, böyle bir rüyası var, böyle bir "orijinal" rüyası var biz de belediyenin CHP'de olduğu yerlerde kendisine yardımcı olalım dedik. Arkadaşlarımıza talimat verdik: Nerede bir CHP'li belediye yönetimi varsa orada çiftçiye bedava elektrik başta olmak üzere tüm bu vaatleri yerine getirmelerini sağlayacak adımlar atılacak. CHP'li belediyeler belli ki yoğunluktan sözlerini hayata geçirecek teklifleri belediye meclislerine getiremiyorlar, onların yerine bizim arkadaşlarımız bu yükü omuzlayacaklar.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan kılıçdaroğlu elektirik
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