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Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor
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02 Kasım 2023 Perşembe 10:13:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 10:13:00

Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Kazakistan'da "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak için bugün Kazakistan'a gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 2-3 Kasım'da Astana'da "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek zirveye katılacak.

Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak.

Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları 3 Kasım'daki oturumda katılımcılara hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kazakistan türk devletleri teşkilatı
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