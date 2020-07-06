Başkan Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefonda görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.
Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel iş birliğini güçlendirecek adımlar ile koronavirüse karşı ortak mücadele konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Nazarbayev'in doğum gününü tebrik etti, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.
- Başkan Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü
- Polis maske cezası kesebilir mi? Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama
- TBMM'nin 100. yılına özel 1 lira
- Bakan Akar: Ön yargılı yaklaşımlar kabul edilemez
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Libya'yı Ruanda yapamayınca Türkiye'yi hedef gösteriyorlar
- 6 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı!