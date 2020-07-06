Başkan Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel iş birliğini güçlendirecek adımlar ile koronavirüse karşı ortak mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Nazarbayev'in doğum gününü tebrik etti, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.