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07 Aralık 2021 Salı 19:00:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 19:00:00

Başkan Erdoğan, Katar'dan ayrıldı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 18.20'de Katar'ın başkenti Doha'dan ayrıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havaalanı'ndan Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile ilgililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Doha'dan ayrıldı.

Etiketler : başkan erdoğan emine erdoğan katar
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