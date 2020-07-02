Başkan Erdoğan Katar'dan ayrıldı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 20.55'te Katar'ın başkenti Doha'dan ayrıldı.
Başkan Erdoğan, Doha Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı diğer yetkililerce uğurlandı.
Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'dan hareket etti
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