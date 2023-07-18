VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski Başkan Trump: Gözaltına alınabilirim
Polonya'dan, Rusya'ya "sömürgecilik" suçlaması
Katar ile Japonya, ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltti
15 askerimiz şehit olmuştu: Teröristlerin cezası belli oldu
Başkan Erdoğan, Körfez turunun ikinci durağı olan Katar'da
İspanya'dan, Apple ve Amazon'a ceza yağdı
18 Temmuz 2023 Salı 15:06:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 15:06:00

Başkan Erdoğan Katar'a gitti

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak 'TC-TRK' ile Körfez turunun ikinci durağı Katar'a hareket etti.

Erdoğan'ı, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'ndan, Cidde Bölge Emiri Yardımcısı Bedir Bin Sultan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al-Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ve İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, AK Parti milletvekilleri Hulusi Akar, Mustafa Varank, Nureddin Nebati, MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Katar'a gitti.

Etiketler : Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı
Annesi anısına şarkı

Annesi anısına şarkı
Depremzede çocuklar için söylediler

Depremzede çocuklar için söylediler
Derya'nın ilk 'Nefes'i

Derya'nın ilk 'Nefes'i
Oğlunu gösterdi

Oğlunu gösterdi
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber
Sektörde hit eser yok!

Sektörde hit eser yok!
Kız çocuk heyecanı

Kız çocuk heyecanı
Funda'nın korosu

Funda'nın korosu
Fransa'dan Ayvalık'a

Fransa'dan Ayvalık'a

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX