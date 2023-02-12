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12 Şubat 2023 Pazar 14:52:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 14:52:00

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'i kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan katar şeyh temim

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