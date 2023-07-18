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18 Temmuz 2023 Salı 17:20:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 17:20:00

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye yerli otomobil Togg'u hediye etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan daha sonra, Katar Emiri'ne Türkiye'nin yerli otomobili olan Togg'u hediye etti.

Katar Emiri Al Sani, Lusail Sarayı'na gelişinde, Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Al Sani ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Al Sani, baş başa görüşmeye geçti.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN, AL SANİ'YE TOGG HEDİYE ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.

Başkan Erdoğan ve Al Sani, Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşme yaptı.

Görüşmelerden önce Erdoğan, Al Sani'ye "Gemlik mavisi" renkteki Togg'u hediye etti, iki lider Lusail Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.

Erdoğan, baş başa görüşmenin yapıldığı binaya, Al Sani'nin kullandığı Togg ile geçti.

Katar Emiri Al Sani, görüşme esnasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Katar'da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.

İKİLİ ANLAŞMA İMZALANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Lusail Sarayı'nda görüştü. İkili görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani nezaretinde Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü olması münasebetiyle ikili anlaşma imzalandı. Anlaşmayı, Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar adına ise Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani imzaladı.

BAŞKAN ERDOĞAN, ONURUNA VERİLEN YEMEĞE KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine iştirak etti.

Lusail Sarayı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Etiketler : Başkan Erdoğan Körfez turu katar türkiye
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