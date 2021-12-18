18 Aralık 2021 Cumartesi 18:39:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 18:39:00
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Katar halkına tebriklerini iletti.
Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler de ele alındı.
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