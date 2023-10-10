10 Ekim 2023 Salı 16:31:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 16:31:00
Başkan Erdoğan, Karl Nehammer'i ağırlıyor: Avusturya Şansölyesi Beştepe'de
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer'i resmi törenle karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer'i resmi törenle karşıladı.
Ayrıntılar geliyor...
- Başkan Erdoğan, Karl Nehammer'i ağırlıyor: Avusturya Şansölyesi Beştepe'de
- Hayırlı uğurlu olsun! Trabzonspor direksiyonu tekrar ona devretti! Teknik direktör Abdullah Avcı oldu
- MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı
- "Sivillere yönelik saldırıları kınıyoruz ve bölgede sükunetin sağlanmasını çok önemsiyoruz"
- Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi" iddiasını yalanladı
- Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu