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Başkan Erdoğan, Karl Nehammer'i ağırlıyor: Avusturya Şansölyesi Beştepe'de
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10 Ekim 2023 Salı 16:31:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 16:31:00

Başkan Erdoğan, Karl Nehammer'i ağırlıyor: Avusturya Şansölyesi Beştepe'de

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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer'i resmi törenle karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer'i resmi törenle karşıladı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : başkan erdoğan cumhurbaşkanlığı külliyesi avusturya şansölyesi karl nehammer
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