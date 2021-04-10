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10 Nisan 2021 Cumartesi 20:31:00 - Güncelleme:10 Nisan 2021 Cumartesi 20:31:00

Başkan Erdoğan: Karadeniz barış ve huzur denizi olmaya devam etmeli

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimiz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik.

Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir biçimde savunduk.

Anavatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı kardeşlerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi bizim için tarihi ve insani bir mesuliyettir.

Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik.

Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik.

Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir.

Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk Anlaşması temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : başkan erdoğan karadeniz Ukrayna
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