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28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:29:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:14:00

Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla Karadağ'a geldi. Başkan Erdoğan, ziyarette bulunduğu Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ortak basın toplantısı düzenliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, için Çetinye'deki Cumhurbaşkanlığı Rezidansı'nda tören düzenlendi. Başkan Erdoğan ve Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Cukanoviç, Başkan Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı.

Erdoğan ve Cukanoviç'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Cukanoviç ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Başkan Erdoğan ve Cukanoviç'in birbirine heyetlerini tanıtmasının ardından aile fotoğrafı çekildi.

Tören sonrası iki Cumhurbaşkanı heyetleriyle görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından resmi törenle karşılandı. Tören sonrası iki Cumhurbaşkanı heyetleriyle görüşmeye geçti.

Etiketler : başkan erdoğan karadağ resmi tören
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