Başkan Erdoğan, Karadağ'da

Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile basın toplantısı düzenledi
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla Karadağ'a geldi. Başkan Erdoğan, ziyarette bulunduğu Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'le basın toplantısı düzenledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, için Çetinye'deki Cumhurbaşkanlığı Rezidansı'nda tören düzenlendi. Başkan Erdoğan ve Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ortak basın toplantısı düzenledi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Karadağ'ın kültür başkenti Çetinye'de bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk uzun yıllara dayanıyor. Türkiye ayrıca Karadağ'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur."
"Karşılıklı dayanışma ve iş birliğimizi daha da artırdık. Görüşmelerde ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma yönünde karar aldık. Sayın Cumhurbaşkanıyla 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye, Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor."
"Görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. AB'ye üye olmasının da barış ve refaha katkı sağlayacağına samimiyetle inanıyoruz."
KARADAĞ'DA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Cukanoviç, Başkan Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı.
Erdoğan ve Cukanoviç'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Cukanoviç ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.
Başkan Erdoğan ve Cukanoviç'in birbirine heyetlerini tanıtmasının ardından aile fotoğrafı çekildi.
Tören sonrası iki Cumhurbaşkanı heyetleriyle görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından resmi törenle karşılandı. Tören sonrası iki Cumhurbaşkanı heyetleriyle görüşmeye geçti.
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