Başkan Erdoğan: 'Kandil'i başlarına yıkacağız' diyen kişi onlarla el ele
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin HDP'ye bakış açısına ilişkin, "'Kandil'i başlarına yıkacağız' diyen kişi onlarla el ele" açıklamasını yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi" kapsamında Aydın'da gençlerle bir araya geldi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
27 Mayıs, ülkemizi darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır. Dün, Menderes ve arkadaşlarına hangi ithamları yapıyorlarsa bugün farklı ifadelerle aynı ithamları bize yöneltiyorlar. Kendi siyasi hırsları uğruna ülkeyi Menderes'in idamı ile sonuçlanan bir felakete sürüklemekten çekinmeyenler, hala aynı sinsilikler peşindeler. Bizler bu alçak oyunu bozacak güce eriştik. Milletimizin desteğiyle son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde bu alçak oyunu bozacak döneme geldik.
HDP'Lİ VEKİLİN TERÖRİSTLE FOTOĞRAFI
Bir an önce adım atılsın diye Meclis Başkanı ile konuştum. Dokunulmazlıklarının kaldırılması için sürecin başlatılmasını değerlendirdik. Meclis Başkanımız da bu konuda kararlı.
MUHALEFETİN HDP'YE BAKIŞ AÇISI
"Kandil'i başlarına yıkacağız" diyen kişi onlarla el ele.
Ayrıntılar geliyor...
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