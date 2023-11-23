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23 Kasım 2023 Perşembe 15:54:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 15:54:00

Başkan Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok'u kabul etti

Kaynak: İHA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok'u kabul etti. Kamboçya Büyükelçisi Sok, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok, Başkan Erdoğan'a yöresel kıyafetlerle güven mektubu sundu.

Chea Sok'un ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kamboçya chea sok
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