Başkan Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok'u kabul etti
Kaynak: İHA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok'u kabul etti. Kamboçya Büyükelçisi Sok, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok, Başkan Erdoğan'a yöresel kıyafetlerle güven mektubu sundu.
Chea Sok'un ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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