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13 Şubat 2021 Cumartesi 18:42:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 18:43:00

Başkan Erdoğan, Kadir Topbaş'ın yarınki cenaze törenine katılacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın İstanbul Fatih Camisi'ndeki cenazesine katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'de bulunan Erdoğan, buradan İstanbul'a geçerek Topbaş için yarın öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

Etiketler : başkan erdoğan kadir topbaş cenaze
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