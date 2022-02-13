Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş paylaşımı

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13 Şubat 2022 Pazar 18:13:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 18:34:00

Başkan Erdoğan, Kadir Topbaş'ı ölümünün yıl dönümünde andı

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Başkan Erdoğan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı vefatının yıl dönümünde andı. Başkan Erdoğan, "Kadir Topbaş Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için paylaşımda bulundu.

Kadir Topbaş'ı vefatının yıl dönümünde anan Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'a kazandırdığı eserleri, İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun.
Etiketler : başkan erdoğan kadir topbaş vefat yıl dönümü
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