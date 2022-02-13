Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş paylaşımı

İstanbul'a kazandırdığı eserleri, İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/0qRLeqc4en