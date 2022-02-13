Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş paylaşımı

Başkan Erdoğan, Kadir Topbaş'ı ölümünün yıl dönümünde andı
Başkan Erdoğan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı vefatının yıl dönümünde andı. Başkan Erdoğan, "Kadir Topbaş Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için paylaşımda bulundu.
Kadir Topbaş'ı vefatının yıl dönümünde anan Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
İstanbul'a kazandırdığı eserleri, İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun.
İstanbul'a kazandırdığı eserleri, İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/0qRLeqc4en— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 13, 2022