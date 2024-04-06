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Başkan Erdoğan, Kadir Gecesi mesajı paylaştı
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06 Nisan 2024 Cumartesi 01:03:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 01:03:00

Başkan Erdoğan, Kadir Gecesi mesajı paylaştı

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Başkan Erdoğan, Kadir Gecesi'ne ilişkin mesajında "Milletimizin ve İslam âleminin, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyorum." sözlerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, Kadir Gecesi'ne ilişkin mesajında "Milletimizin ve İslam âleminin, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyorum." sözlerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, "Rabbimden bizleri daha nice Ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum." dedi.

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Etiketler : Kadir Gecesi erdoğan mesaj
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