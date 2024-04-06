Başkan Erdoğan, Kadir Gecesi mesajı paylaştı
Başkan Erdoğan, Kadir Gecesi'ne ilişkin mesajında "Milletimizin ve İslam âleminin, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyorum." sözlerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, Kadir Gecesi'ne ilişkin mesajında "Milletimizin ve İslam âleminin, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyorum." sözlerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, "Rabbimden bizleri daha nice Ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum." dedi.
Milletimizin ve İslam âleminin, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 5, 2024
Rabbimden bizleri daha nice Ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum. pic.twitter.com/Fl4WWroPYv
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