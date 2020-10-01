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01 Ekim 2020 Perşembe 18:27:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 18:48:00

Başkan Erdoğan: Kadınların şiddete uğramasına asla tahammülümüz yoktur

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı video ile BM Dördüncü Kadın Konferansı'nın 25. yıl dönümü etkinliğini kutladı. Erdoğan, "Ülkemizde tek bir kadının dahi şiddete uğramasına tahammülümüz yoktur." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın mesajı şöyle:

Kadınlar salgından en çok etkilenen toplum kesimlerinin başında gelmiştir.

Türkiye olarak bu süreçte ev içi şiddetin artma ihtimalini dikkate alarak yeni kadın konuk evi açtık.

Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz.

Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur.

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