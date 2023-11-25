"Kadına yönelik şiddetle mücadele temel politikamız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Devlet olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik. Bu amaçla 2011 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı kurduk

Bazıları bakanlığımızın adındaki aile kavramını öne sürerek kadınlar için yaptığımız hizmetleri unutturmaya ve gölgelemeye çalışıyor. Halbuki aile kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla toplumumuzu oluşturan o devasa yapının kilit taşıdır.

Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadelede en büyük devrimi 2012 yılında çıkardığımız 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunuyla yaptık

Kadınların şiddet meselesi başta olmak üzere kadınların korunmasını da sağlamaya çalışıyoruz

İstismar edilen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadınların haklarından en küçük olumsuz bir etkisi olmamıştır

Şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı için yürüttüğümüz çalışmaları kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz

Bugünlere siyaset mühendislikleriyle değil kadınların hayır duasıyla geldiğimizin altını özellikle çizmek istiyorum

Diyarbakır'da tuttukları evlat nöbetiyle terör örgütüne kabuslar yaşatan kadınların hakkını asla ödeyemeyiz. Buradan bir kez daha bölücü terör örgütünün kanlı, kirli ve kalleş yüzünü deşifre eden Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyorum

Evinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında alın teriyle, emeğiyle, fedakârlığıyla destan yazan kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz

3 Kasım seçimleriyle Anadolu İhtilali'ni sizlerle birlikte başlattık. Türk demokrasisini vesayetin karanlığından sizlerle birlikte çıkardık. Milletimizin iradesine vurulan prangaları sizlerle birlikte parçaladık

Eli öpülecek kadın aranıyorsa böyle bir saygıya layık olanlar herkesten önce vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimizin yiğidin analarıdır, eşleridir, başımızın tacı öğretmenlerimizdir. 15 Temmuz gecesi ellerinde bayraklarıyla darbecilere direnen demokrasi neferleridir

Türkiye'nin 21 yılda nereden nereye kabul etmek istemeyenlerin iflahının mümkün olmadığını pek çok hadisede yakinen tecrübe ettik. Eski Türkiye özlemiyle yanıp bu kesimin amacı, demokratik yarışla ülke yönetimine gelmek değil, darbe vesayet yoluyla sorumsuz yetkili olarak keyiflerince hareket etmektir

Ayrıntılar geliyor...