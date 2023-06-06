Başkan Erdoğan duyurdu: "İkramiyeler bayram öncesi ödenecek"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde milletimiz rekor bir katılımla, iradesine ve geleceğine sahip çıktı. Son 21 yıldaki 17. seçim zaferimize imza atmış olduk.

28 Mayıs itibarıyla Türk demokrasisini dünyada referans alınan bir konuma yükselten her bir insanımıza müteşekkiriz.

Bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır.

Biz asırlardır nice badireler atlatmış bir milletiz, inşallah Türkiye yüzyılını da hep beraber inşa edeceğiz.

YSK'nın kesin sonuçlarını açıklaması akabinde 3 Haziran'da TBMM'de mazbatamızı alıp emin ettik. Ardından da 5 bini aşkın misafirimizin iştirakiyle göreve başlama töreni yaptık.

Seçimler gelir geçer. Asıl mesele, milletimizin, devletimizin, ülkemizin birliği, bütünlüğü ve geleceği. Asıl mesele, ülkemizde biraz çekişmeli geçen siyasi rekabetin, siyasi husumete dönüşmesine fırsat verilmemesidir.

Nerede kalmıştık diyerek her seçimden sonra işimize, gücümüze, esas gündemimize geri döndük.

Dünyanın 80'e yakın ülkesinden 20 devlet başkanı, 14 başbakan ile üst düzey zevatı başkentimizde ağırladık. Törenimize iştirak eden tüm devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin tüm güzelliklerini o gün orada müşahade ettik. Bugüne kadar ülkemizin beşeri hazinesinin değerini bilen biri olarak bundan sonra da aynı tavrımızı sürdüreceğiz.

"MUHALEFETİN TÜRKİYE ODAKLI BİR YAKLAŞIM BENİMSEMELERİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğuna bir kez daha gösterdik. Buradaki mesajların tüm bileşenleriyle muhalefet tarafından da iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Muhalefetin daha Türkiye odaklı bir yaklaşım benimsemelerini ümit ediyoruz.

Biz sonuçtan bağımsız Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz. Bundan sonra da adaletten sapmayacak kuşatıcı bir tavırla Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Her yeni başlangıç, yeni bir heyecan demektir. Biz de Kabine'mizi açıklamak suretiyle Bismillah diyerek hep birlikte yola çıktık. Bizde kesinti veya kopukluk değil devamlılık esastır. Bir taraftan politikalarımızı yenilerken diğer taraftan özümüze hep bağlı kaldık.

Bulunduğumuz görevlerin hepsini bir bayrak yarışı olarak gördük. 21 yıldır başarı hikayemizde tüm dava arkadaşlarımızın emeği, çabası vardır. İnşallah bizler de emaneti hakkıyla taşıyacak ve bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Önceki bakanlarımızın zorlukların aşılmasındaki sergiledikleri insan üstü çabalar her türlü takdirin üzerindedir. Rabbim hepsinden razı olsun. Ne biz ne milletimiz bu hizmetleri hiçbir zaman unutmayacaktır. Biz de kendileriyle yakış istişarede olmaya devam edeceğiz.

"İSTİKRAR VE GÜVEN İLE TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDECEĞİZ"

İstikrar ve güven ile Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Kabine üyelerimiz uzmanlık alanları itibarıyla Türkiye Yüzyılı'nın kurucuları olma kapasitesine sahiptir.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİMİZİ MESLİCİSİN TAKDİRİNE YENİDEN SUNACAĞIZ"

Aile ve Gençlik Bankasının kurulmasından ailenin sapkın akımlara karşı korunmasına kadar her adımız atacağız. Anayasa değişikliği teklifimizi meslicisin takdirine yeniden sunacağız.

Gabar petrolüyle ileriye taşıdığımız enerji hamlelerimizi devam ettireceğiz. Eğitimi en başta tutacağız. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz önce bunu başaracağız.

Terör örgütlerine zehir tacirlerine karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla devam edeceğiz.

"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletimizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Son dönemde açıklanan verileri öncü sinyaller olarak değerlendiriyoruz. Seçimlerin istikrarden yana sonuçlanması ekonomimize güveni artırmıştır. Enflasyonu, nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız.

Depremin yaralarının sarılması ana gündem maddemizdir. 319 bini ilk bir senede olmak üzere 650 bin konut yaparak depremzedeleri yuvalarıyla buluşturacağız.

Deprem bölgemizi eskisinden daha canlı hale getireceğiz. Büyümeden taviz vermeden Türk ekonomimizi daha da güçlendireceğiz.

Emeklilerimize bayram ikramiyelerini de Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Bayram tatili 9 gün olarak yapılacak.