Başkan Erdoğan: Bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.

Başkan Erdoğan, "Dayatmayla karşımıza çıkanlara cevabımızı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru gücümüzle vermekten asla çekinmiyoruz, çekinmeyeceğiz. Ayasofya'nın sıradan bir müze yerine yapılış amacına uygun ibadethane olarak kullanılmasının her inançtan insanı mutlu ettiğine inanıyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Ayasofya'nın secdelerle yeniden buluşması ile bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz. Bugün yeniden yemin ediyoruz ki ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Camilerimiz bu ülkenin silüetinde ne kadar öne çıkıyorsa hedeflerimize o kadar yaklaşıyoruz demektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bayramda altıncı defa 12,4 milyon emeklimize 1000’er lira bayram ikramiyelerini ödeyeceğiz. Bugüne kadar ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64,2 milyar liradır.

- Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini bayram öncesinde yapacağız. 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üzerinde ödeme yapacağız.

- Fındık üreticisinin kazancını kilo başına 25 ile 25,5 lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz.

- Renove etme, restore etme tüm bu çalışmalarla birlikte Ayasofyamızı tüm insanlığa başta Müslüman alemi olmak üzere, Hristiyan alemine yeni haliyle inşallah takdim etmenin de heyecanı içindeyiz.

- Ayasofya’nın Fatih’in vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açılması ülkemizin egemenlik haklarını kullanma konusundaki kararlığının son örneklerinden biridir. Sıradan bir müze yerine yapılış amacına uyugun şekilde ibadethane olarak kullanılmasının her inançtan insanı mutlu ettiğine inanıyoruz.

- Bizim kimsenin hakkında hukukunda toprağında huzurunda zenginliğinde gözümüz yok tek arzumuz kendi hakkımız çıkarlarımızı korumaktır.

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