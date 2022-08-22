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22 Ağustos 2022 Pazartesi 18:51:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2022 Pazartesi 19:03:00

Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası millete sesleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Gaziantep ve Mardin'deki kazalar tüm boyutlarıyla soruşturuluyor. Yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır.

Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz.

Olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine Aile Bakanlığımız 250 firmadan da 250 desteği sağlamış oluyoruz.

Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz Akdeniz'deki haklarımızı ve çıkarlarımızı savunma irademizin bir sembolüdür.

Eylül'ün ilk haftasında 3 ülkeyi kapsayan bir balkan turuna çıkacağım.

Sadece Ukrayna tahılının ülkemiz üzerinden dünyaya gönderilmesi bile insanlık için kritik bir gelişmedir.

Ülkemizin Ukrayna Rusya savaşında gösterdiği barışçıl adımın diğer alanlarda da önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Putin ile Zelenski'yi ülkemizde bir araya getirmek temennimiz.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : başkan erdoğan kabine toplantısı canlı yayın
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