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16 Ekim 2020 Cuma 22:49:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 23:00:00

Başkan Erdoğan, Justin Trudeau ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü. Erdoğan, Trudeau ile görüşmesinde, Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu belirtti.

Erdoğan ile Trudeau görüşmede, ikili ticaret hacminin artırılması ve savunma sanayii işbirliğindeki sorunların giderilmesine yönelik adımları ele aldı.

Erdoğan Trudeau ile görüşmesinde, Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu belirtti .

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