Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Japonya'ya gitti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere saat 20.10'da "TC-TRK" uçağıyla Japonya'ya gitti.
Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Japonya'ya hareket etti.
AA
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