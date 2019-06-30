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30 Haziran 2019 11:59 | Pazar

Başkan Erdoğan: PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur

Başkan Erdoğan, "Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı yoktur." dedi.

Japonya'da Türk Toplumuyla Buluşma programında konuşan Erdoğan, bazı FETÖ derneklerinin hala ülkede faaliyet gösterdiğini söyledi. Erdoğan, Nagoya kentine başkonsolosluk açılması için de çalışma başlatılacağını açıkladı.

G-20 zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyoto’daki temaslarının ardından Nagoya şehrine geçti.

Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumunda Türk Toplumuyla Buluşma programına katılan Erdoğan, burada konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkçenin yanında Japonca'yı da çok ama çok iyi öğreneceksiniz. Buradaki başarınız buna bağlıdır. Çocuklarınızın ülkemizin değerlerine yabancı kalmaması için üzerimize düşeni yapacağız. Nagoya'daki çocukların dilimizi öğrenmesi için Maarif Vakfımız buraya öğretmen gönderdi.

Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımız katma değer yaratarak bizi gururlandırıyor. Sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Bu amaçla Japon makamlarla işbirliği halindeyiz. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. Bu örgüt yurtdışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor.

Gözünü hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Eli kanlı bu terör örgütü ile mücadelemizde sizlerden destek bekliyoruz.

Unutmayın birlik ve beraberlik her türlü başarının anahtarıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz tabloyu aman ha dağıtmayın. Dayanışma içinde hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zoruluk yoktur.

FETÖ UYARISI

Maalesef Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar hala faaliyetlerini sürdürüyor. Bu örgüt yurtdışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor. Himmet, hizmet diyerek milletten topladıklarını milletinin aleyhine kullanıyorlar. Hırs, nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de o dur.

NAGOYA'YA BAŞKONSOLOSLUK

Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz. Japon makamların da böyle bir talebe hayır diyeceklerini düşünmüyorum. Biz de her türlü adımı atarak başkonsolosluğumuzu açarız. Mekanı belirleyip başkonsolosluk faaliyetlerimizi orada sürdürürüz.  

JAPONYA'DAKİ ÇALIŞMA SÜRESİ SGK'DAN SAYILACAK

Japonya'nın kendi iş gücü giderek azalıyor. Nüfusu yaşlanıyor. Nisan ayında kabul edilen değişiklikle yeni işçilere kapılarını açmıştır. İşçi ihtiyacına genç nüfusumuzla katkı sağlayacağımızı düşünüyorum.Japonya'daki vatandaşlarımızın çalışma sürelerini emeklilik süresinden sayılması için Japaon makamları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Japonya ile sosyal güvenlik anlaşmasının müzakerelerini sürdürüyoruz. Bu müzakereyi de yakında sonuçlandırmayı hedefliyoruz.

THY OSAKA-İSTANBUL SEFERLERİNE BAŞLIYOR

Buradan bir müjde verelim. THY gelecek nisan'dan itibaren Osaka-Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyor. Osaka'dan memleketinize doğrudan seyahat edebileceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun.

JAPON TURİST HEDEFİ 1 MİLYON

Her alanda ülkemizi geliştirdik, ileriye taşıdık. Şimdi turizmde çok büyük bir patlama var. Hedefimiz Japon turist sayısını bir milyona çıkarmak.

Son dönemde bölgemizde ve dünyada büyük bir değişim ve yeniden yapılanma süreci yaşanıyor. Türkiye'nin tam merkezinde yer aldığı süreçten ülkemizi sadece hasarsız değil, en karlı şekilde çıkarmak için çalışıyoruz. İçinden geçtiğimiz kritik dönemde dostlarımızın çok güçlü desteğine ihtiyacımız var. Sizler ülkenizin arkasında sapasağlam durdukça biz azimle çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte ülkemizi hak ettiği yere çıkaracağımıza inanıyoruz."

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