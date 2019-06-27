Başkan Erdoğan Batı'yı bu sözlerle eleştirdi: Dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih ettiler

Başkan Erdoğan'a Mukogawa Kadın Üniversitesi'nden doktora unvanı tevdi edildi. Erdoğan, tevdi töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bizler Asya'nın Doğu ve Batı ucunda yer alan iki ülkeyiz. Aramızdaki mesafeye rağmen Türkler ve Japonlar arasındaki dostluk takdirle karşılanıyor. Japon halkı çalışkanlığı ile her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Türk milletinin 2200 yılı aşan tarihiyle tıpkı Japonlar gibi yeni başlangıçların küllerinden yeniden doğuşun tarihidir.

1999 yılında bir mahkeme kararıyla nokta konulmak istenen tarihimiz, 2002 yılından itibaren yeni bir kimlikle adeta yeniden dirildik.

Yenilgiler bir bitiş değil, Türk Japon dostluğunun temelleri işte böyle elim bir hadisenin neticesinde atılmıştır.

Hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı ve gönlümü açtık, birilerine rağmen, Suriyeli mülteciler için 37 milyar doları aşan harcama yaptık. Bize gelen destek 2 milyar avro.

Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti. Ne evlatlarının minik cansız bedenlerine sarılan annelerin, babaların feryatları ne hapishanelerden yansıyan işkence görüntüleri ne de masum çocukların gözyaşları maalesef birilerini harekete geçirmeye yetmedi.

Bölgemiz ve dünyadaki her kriz öncelikle kadınları hedef alıyor. En ağır bedeli ödeyenler ne yazık ki kadınlar oldu. Batılı ülkelerde artan kültürel ırkçılığın en büyük mağduru kadınlar oluyor.

[Suriyeli mülteciler] Kadınların emeği ve alın teri sömürülüyor, kadınlara yönelik dışlayıcı politikaların yaygınlık kazandığı bir dönemde Türkiye olarak son 17 yılda kadın hakları konusunda tarihi reforma imza attık.

40 yıllık siyasi hayatımda elde ettiğim tüm başarıların gerisinde kadınların gayreti, emeği ve fedakarlığı bulunuyor.

(Japonya'daki) 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız