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Başkan Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko'yu kabul etti
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16 Ocak 2024 Salı 20:40:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 20:40:00

Başkan Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko'yu kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu kabul etti.
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Japonya Dışişleri Bakanı kabul
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