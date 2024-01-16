16 Ocak 2024 Salı 20:40:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 20:40:00
Başkan Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko'yu kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu kabul etti.
- Başkan Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko'yu kabul etti
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