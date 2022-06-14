Başkan Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 183. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Devletimizin en köklü kuruluşları arasında yer alan, ülkemizin her bir tarafında fedakârca hizmette bulunan Jandarma Genel Komutanlığımızın 183. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.
Teşkilatımızın aziz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."
Devletimizin en köklü kuruluşları arasında yer alan, ülkemizin her bir tarafında fedakârca hizmette bulunan Jandarma Genel Komutanlığımızın 183. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 14, 2022
Teşkilatımızın aziz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/85P7xHtsIi
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