Erdoğan, partisinin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, vatandaşlara hitap etti.

İzmir'in, Milli Mücadele'nin zafer şehri, milli iktisadın ilham şehri, Anadolu'nun bereket kapısı, Ege'nin incisi olduğunu belirten Erdoğan, bir kez daha İzmirlilerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Şükür, efelerin, yiğitlerin var. Uğruna verilmiş şehitlerin var. Bugün gönlün mahzun olmuş ne çıkar? Bir gün sarılacak yaralar İzmir. Sana yakışmıyor karalar İzmir?" dizelerini okuyan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sadece başındaki kara bulutları değil vatanın istiklali üzerindeki hain emelleri de dağıtan İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı, 20 gün. Tamam ama durmayacağız. Ana kademe, kadın kolları, gençler 20 gün durmak yok. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak. Buna inanıyorum."

İzmir'in bir asır önce düşmandan kurtulduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından yakasını maalesef kurtaramadı." dedi.

Tarih boyunca Ege'nin en ışıltılı, en hareketli, en müreffeh şehrinin İzmir olduğunu ancak, şehrin hep yerinde saydığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye, tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla büyürken, gelişirken, zenginleşirken bu şehir hak ettiğinden yerel yönetimler açısından maalesef çok azını aldı. Hükümet olarak İzmir'e verdiğimiz destekler, yereldeki umursamazlık ve beceriksizlik sebebiyle arzu ettiğimiz etkiyi göstermedi. Sizleri Mecliste ve belediyelerde temsil etsin diye yetki verdiğiniz kişiler soruyorum ne yaptı? Yüzlerine Atatürk maskesi takıp her dönem yan gelip yattılar. Yetmedi, İzmirlinin can düşmanı olarak gördüğü terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Yetmedi, kendi içlerinde çıkar kavgasına tutuştular. Hem de ne kavga. Hani Tepecik'teki o meşhur kavgalar var ya bunun yanında çocuk oyuncağı kalır. Hepsinin üstüne bir de 'çantada keklik' olarak gördükleri iradenizi açık arttırmaya çıkardılar. Mayıs seçimlerinde yaşananları biliyorsunuz. Sizlerin oyuyla her gün bir yenisi ortaya çıkan pazarlıklarla, Meclise taşıdıkları kişiler şimdi nerede? Bu seçimlerde sizlerin oyuyla seçileceklerin bir kısmının yarın nerede olacağını biliyor musunuz? Cumhur İttifakı bu konuda gayet şeffaf. AK Partili ve MHP'li belediye başkan adaylarımızı bizzat kendimiz sahneye çıkartıp takdim ediyoruz."

- "ÖZGÜR EFENDİ TÜRK FİLMİNDEKİ 'MAZLUM' KARAKTERİNE DÖNDÜ"

Belediye meclis üyeliklerinde de kimin hangi partiden olduğunun açıkça belli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Peki CHP'nin demlendiği müttefikleriyle ilişkisinde böyle bir şeffaflık var mı? Yok. Belediye müdürlüklerine kadar uzanan pazarlıklardan sizin haberiniz var mı? Yok. CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Yok. Sırf bize kaybettirsin diye ortaya sürdükleri kimi partilere ve adaylara ne verdiklerinden, ne vadettiklerinden haberdar mısınız? Yok. Böyle siyaset olur mu?"

Alandakilere, "İzmirliye ve diğer şehirlerimizdeki CHP seçmenlerine bu yapılan reva mı?" diye soran Erdoğan, aldığı "Hayır" cevabı üzerine, şöyle devam etti:

"CHP'nin başında güya bir genel başkan var ama varlığı, yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle aslında Özgür efendiye birtakım tavsiyelerde bulunabiliriz. Ama o meşhur Türk filmindeki replikle ifade edecek olursak, 'fikrimizi kendisine verip zayi etmek' istemiyoruz. Özgür efendi bir diğer Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Anlaşılan Bay Kemal'in ahı kurultayın üzerinden henüz dört ay bile geçmeden bunları tutmaya başladı. Tabii bir de İstanbul'dan kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran, 'tutmayın küçük enişteyi' karakteri var. Kibirli bir eda ile ha bire atıp tutuyor. Ama herhangi bir icraatı vaki değil. Zaten yarım gün mesai yapıyor. CHP'nin genel merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti belki bir yere kadar işe yarayabilir fakat nihayetinde milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. Türk siyasetinin, muhalefetin kifayetsizliği yüzünden geldiği şu noktaya, şu içler acısı duruma bakar mısınız? Ülkemiz adına samimi olarak üzüntülüyüz."

Türkiye'de 21 yılda her şeyi değiştirdiklerini, geliştirdiklerini, ülkeye her konuda çağ atlatacak işler yaptıklarını ve milletin de çalışkanlığıyla, gayretiyle, becerisiyle her alanda bu değişime ayak uydurduğunu belirten Erdoğan, sadece muhalefetin bu sürecin dışında kaldığını, onu değiştiremediklerini söyledi.

Muhalefetin dün de bugün de kendini milletin üstünde gördüğünü, insanlara tepeden baktığını dile getiren Erdoğan, mensupları dahil herkese aynı nobranlıkla davranan muhalefetin, geçmişte de ülke ve millet düşmanlarıyla kol kola yürümekten geri durmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün de terör örgütlerinin uzantılarıyla 'kent uzlaşısı' adı altında gizli saklı işler çevirmeyi sürdürüyorlar. Dün de eser ve hizmet namına bir hikayeleri yoktu, bugün de tuğla üstüne tuğla koydukları, herhangi bir hayırlı işe el verdikleri görülmüş değil. Şu İzmir'de tüm ilçeleri alalım, yaptıkları bir hizmet var mı? Şu körfezin çektiği nedir? Şu pisliğin halini görüyorsunuz değil mi? Yapılan bir şey var mı? İzmirli buna mahkum mu? İzmir gibi bir şehrimiz buna layık mı? CHP Genel Başkanı'nın, CHP'nin kimi adaylarının üsluplarını, tavırlarını, beyanlarını, edalarını sizler de takip ediyorsunuz. Atalarımızın çok güzel bir sözü var, 'Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar.' İşte bunların durumu tam da o şekilde. Üstelik bu kibirlerinin üstünü taklitçilikle örtmeye kalkıyorlar. Halbuki yine atalar ne demiş, 'Karga kekliği taklit edeyim derken, kendi yürüyüşünü şaşırmış."

- "ROTAMIZI TÜRKİYE YÜZYILI'NA ÇEVİRDİK"

Muhalefetin, taklitçilik peşinde koşarken kendi yolunu kaybettiğini belirten Erdoğan, "Bu şaşkınlar kerameti kendilerinde gördükleri için herkese ayar vermeye, her yere laf yetiştirmeye, herkesi kendilerine tabi etmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedeflerine ulaşmak için her yolu mubah görenlerin kullandıkları yöntemlerin adını anmaktan biz hicap ederiz. Bugünden havaya girenlerin yarın milletin başına neler açacaklarını düşünebiliyor musunuz? Allah göstermesin ülke bunların elinde kalsa neler olabileceğini, hangi facialarla karşılaşabileceğimizi mayıs ayından bu yana yaşananlara bakarak görebiliriz. Muhalefet salkım saçak da olsa hamdolsun biz bu ülkenin önüne Türkiye Yüzyılı gibi bir vizyon koymayı başardık. Dün Cumhuriyetimizin 100. yılına kilitlenmiştik, şimdi rotamızı Türkiye Yüzyılı'na çevirdik."

- "BİZDE SADECE ESER, HİZMET, ÇALIŞMAK OLUR"

Türkiye'nin diplomasi, ekonomi, üretim, ordu, sanayi, turizm ve insani tüm zenginlikleriyle dünyanın en ileri ülkeleri arasındaki hak ettiği yeri almasını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Erdoğan, güncel tartışmalar, gelip geçici sıkıntılar ve üstesinden gelinebilecek sorunların kimseyi yanıltmaması gerektiğini söyledi.

Programlarını kararlılıkla uyguladıklarını, hedeflerine adım adım yaklaştıklarını aktaran Erdoğan, cumhurbaşkanıyla, kabinesiyle, meclisiyle, belediyeleriyle ve tüm kadrolarıyla milletin hizmetkarı olarak yola devam ettiklerini kaydetti.

Bundan daha sağlam bir adım olmayacağını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz size inanıyoruz. Siz de bize inanıyor musunuz? Mesele yok. Şayet aksi yönde bir duruşumuzu görürseniz, hiç çekinmeyin. Yüzümüze hakikatleri haykırın. Haykırın ki hatamızı görüp kendimizi düzeltelim. Bizde kibir, enaniyet, riyakarlık olmaz. Bizde sadece eser, hizmet, çalışmak, mücadele etmek olur, eksik bırakmışsak tamamlama, hata yapmışsak düzeltme olur. Biz kendimize işte bu kadar güveniyoruz. Bütün bunlara rağmen hala korku siyasetiyle iradenize ipotek koymaya çalışanlar varsa emin olun tek dertleri sizin bu hassasiyetinizi istismar etmektir. Bizim öyle bir gündemimiz yok."

- "KAZANANIN İZMİR OLMASINI DİLİYORUZ"

Gündoğdu Meydanı'ndaki mitinge katılımın 100 bin olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gündoğdu Meydanı bizi bugün yine yanıltmadı." dedi.

Erdoğan, İzmir'in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak, şehrin kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istediklerini söyledi. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en nadide köşelerinden olan İzmir'i, kadim tarihine ve potansiyeline uygun bir seviyeye getirmeye talip olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Unutmayınız, belediyecilik zaten bizim işimiz. 21 yıldır tek başımıza iktidarız. Şayet başka bir niyetimiz olsaydı şimdiye kadar zaten ortaya çıkardı, benim milletim de bizi buralarda bırakmazdı. Onca yılın ardından artık kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını herhalde kabul etmeyen kalmamıştır. Amacımızın insanımızın huzur, güven ve refah seviyesini yükseltmek olduğunu akıl ve vicdan sahibi herkes görmüştür. İzmir 31 Mart'ta işte bu siyaset tarzlarından birini seçecek. Kazananın İzmir olmasını diliyoruz."

Erdoğan, partisinin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, bugün ilk teravinin kılınacağını ve sahura kalkılacağını anımsatarak, ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını kutlayacaklarına inandığını dile getiren Erdoğan, "Milli irade bayramını en coşkulu kutlayacağımız yerlerden biri inşallah İzmir olacak." ifadesini kullandı.

Boş laflarının olmadığını, icraat ve projelerle konuştuklarını ve konuşmaya devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, bu anlayışla İzmir'e 21 yılda 449 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını bildirdi.

Eğitim alanında İzmir'e 11 bin 687 adet yeni derslik inşa ettiklerini, şehirde üçü devlet olmak üzere dört yeni üniversite kurduklarını, 26 bin 431 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarını hizmete açtıklarını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Peki, İzmir'in belediyesi acaba kaç tane yurt binası yaptı, hiç gördünüz mü, duydunuz mu? Ama yalan bol, laf ola beri gele. Halkapınar, Alsancak ve Göztepe Gürsel Aksel stadyumları başta olmak üzere 115 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 17 milyar lira tutarında kaynak sağladık. Sağlıkta 2 bin 60 yataklı Bayraklı Şehir Hastanesi başta olmak üzere toplamda 4 bin 670 yataklı 47 hastanenin aralarında olduğu 129 sağlık tesisini şehrinize kazandırdık. TOKİ kanalıyla 21 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik, 4 bin 163 konutun yapımına devam ediyoruz. Şehrinizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 62 bin 683 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde şehir sınırları içerisinde 6 adet atık su arıtma tesisi varken, bugün 70 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 98'ine hizmet veriyoruz."

- "İZMİR'İ BU CHP ZİHNİYETİNE BIRAKMAYACAĞIZ"

Erdoğan, İzmir'de beş millet bahçesi projesinden birinin yapımının devam ettiğini, ikisinin ihale aşamasında olduğunu, diğer ikisiyle ilgili çalışmaların ise sürdürdüğü bildirdi.

Ulaştırmada 618 kilometre ilave bölünmüş yol yaparak, İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu 985 kilometreye çıkardıkların vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Osmangazi Köprüsü ve bağlantı yolları dahil olmak üzere İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. İzmir'e bin 674 metre çift tüp tünel ve bağlantı yollarıyla uzunluğu 2 bin 520 metreyi bulan Konak Tüneli'ni kazandırdık. Etaplar halinde inşa ettiğimiz 55 kilometre uzunluğundaki İzmir Çevre Yolu'nu bitirdik, yeni çevre yolu projelerini tamamladık. İnşallah, en kısa sürede yapımına başlıyoruz. Sabuncubeli Tüneli'ni 4 bin 70 metre uzunluğunda çift tüp şeklinde bitirerek trafiğe açtık. Menemen-Aliağa-Çandarlı yolunu inşa ettik. Torbalı-Kemalpaşa ayrımı köprülü kavşağını tamamladık. Halen inşası devam eden çok sayıda projeyi önümüzdeki yıl ve sonraki yıl bitirerek hizmete açıyoruz. Biz, İzmir'i bu CHP zihniyetine bırakmayacağız. Gerekenleri biz yapacağız, merkezi yönetim olarak yapacağız."

Erdoğan, demir yollarında İzmir sınırları içindeki konvansiyonel hattı da yenilediklerinin altını çizerek, Aliağa-Selçuk arasındaki İZBAN'ı, Kemalpaşa Organize Sanayi bölgesine demir yolu bağlantı hattını bitirdiklerini bildirdi.

İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın yapımına etaplar halinde devam ettiklerini belirten Erdoğan, Halkapınar-Otogar raylı sistem hattını ihale aşamasına getirdiklerini söyledi.

Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yenileyerek, yolcu sayısını beş katına çıkardıklarını anımsatarak, "20 yıl önce Adnan Menderes Havalimanı'nın halini düşünün. Neydi, ama biz geldik ne oldu. Mesele bu." dedi.

Mordoğan-Eski Foça ve Güzelbahçe Yalı balıkçı barınaklarını, Sığacık, Çeşme ve Yeni Foça yat limanlarını tamamladıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son 21 yılda 38 baraj, 7 içme suyu tesisi, 44 sulama tesisi, 109 taşkın koruma tesisi, 8 gölet ve 8 yer altı depolama tesisi yaptık. İzmir'de 94 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek olan 5 baraj daha inşa ediyoruz. Bitirdiğimiz sulama tesisleriyle 500 bin dekar araziyi sulamaya açtık, çiftçilerimize yıllık 3 milyar 750 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. İnşaat safhasında yer alan 4 sulama tesisimizle 115 bin dekar araziyi daha sulayacağız. İzmirli çiftçilerimize bugüne kadar yaklaşık 64 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. 4 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi ve 4 teknopark kurduk."

- "YATIRIMIN, HER ESERİN, HER HİZMETİN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ"

Organize tarım bölgelerinin yapımına devam ettiklerini de vurgulayan Erdoğan, üç organize tarım bölgesinin faaliyete geçmesiyle çoğu kadın olmak üzere 8 bin kişiye ilave iş imkanı sağlanacağını bildirdi.

Erdoğan, istihdamı desteklemek için İzmir'deki işverenlere 30 milyar lira prim desteği verdiklerini söyledi.

Enerjide yaklaşık 1 milyon abonesi bulunan İzmir'de, nüfusun yüzde 91'ine doğal gaz imkanı sunduklarını belirten Erdoğan, bu yıl Çeşme'ye, 2026'da Karaburun'a doğal gaz arzı sağlamayı planladıklarını duyurdu.

İzmir'e yapılan hizmetlere ilişkin videonun gösteriminin ardından Erdoğan, 31 Mart'tan sonra bu hizmetlere yerel yönetimlerle işbirliği içinde çok daha fazlasını ilave edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, konuşmasını "İzmir'in önündeki engelleri dağ gibi sağlam adayımız Hamza kardeşimle birlikte birer birer kaldıracağız. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarımız ile belediyelerimizin sizlere getireceği her yatırımın, her eserin, her hizmetin destekçisi olacağız." sözleriyle tamamladı.

- MİTİNGDEN NOTLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ve Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile Cumhur İttifakı'nın İzmir milletvekilleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği "Duyanlara duymayanlara" şarkısına eşlik etti.