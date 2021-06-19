Başkan Erdoğan: İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu.

"Provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz"

(İzmir HDP binasındaki saldırı) Provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız. Saldırganın en ağır cezayı alacağına inanıyoruz. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılacak. Türkiye provokatif saldırılarla da terör örgütleri ile de suç çeteleri ile de darbecilerle de dışarıdan ülkemizi yönlendirmeye kalkan müstemleke hevesleri ile de mücadele edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir.

"Antalya artık küresel ölçekte diplomasinin merkezi olacak"

Salgına rağmen Antalya büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Dün de birçok küresel misafirin karılımıyla Antalya Diplomasi Forumu'nun 1.'sini düzenledik. Antalya artık küresel toplantıların merkezi haline geldi.

"İngiltere ve Hollanda da kısıtlamaları kaldıracak, inanıyoruz"

Salgının olumsuz etkilerini kırmada, uluslararası bir standart haline gelen aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor. Turizm sektörümüz bakımından kritik öneme sahip ülkeler, yavaş yavaş seyahat sınırlamalarını gevşetmeye başladı. Salı günü itibarıyla Rusya yasakları kaldırıyor. Rusya'dan da turistler Antalyamıza akmaya başlayacak. Almanya da yine aynı şekilde kaldırdı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmelerimi yaptım orası da inşallah kısıtlamaları kaldıracak. Hollanda'dan da olumlu sesler aldık. İnşallah diğer yerlerden de bu sesler gelecek. Bizim niyetimiz samimi. Biz tüm insanlığa kapılarımızı en güzel şekilde açtık.

"Hedefimiz 70 milyon turist"

Geçen yılı 16 milyon turistle kapatmışız. Bu yıl inşallah daha fazlası olacak. Hedefimiz 2019'daki 52 milyon turist sayısını yeniden yakalayıp ardından 70 milyon turist sayısına yükseltmek istiyoruz.